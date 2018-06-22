Серьезное похолодание, грозы. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 23 июня, в Киеве серьезно похолодает — температура воздуха днем не превысит 19 градусов со знаком плюс (22 числа ожидалось до +30).

В столице завтра ожидается слабый дождь с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в воскресенье, 24 числа, днем будет +20… +22, возможен слабый дождь, а ночью — +10… +12 градусов.

Напомним, вечером 14 июня в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.