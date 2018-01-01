"Ряженые ветераны, проплаченные люди и городские сумасшедшие" готовят провокации на 9 Мая - Шкиряк

Он призвал представителей патриотических организаций "ни при каких обстоятельствах не поддаваться на провокации".

Шкиряк напомнил украинцам о "суровой" админответственности за ношение георгиевских ленточек. facebook.com/zoryan.zoryan

Советник главы МВД Зорян Шкиряк предупредил о возможных провокациях со стороны российских спецслужб на 9 мая . При этом он напомнил украинцам о "суровой" админответственности за ношение георгиевских ленточек.

"Как всегда, все эти перформансы они ("Оппоблок" и другие пророссийские деструктивные силы) позорно завуалировано подают с надуманными и лживыми воплями о "человеческой памяти", а также сопровождают спланированными на Лубянке акциями, вроде так называемого "бессмертного полка" и т.д. Традиционно они используют подготовленных провокаторов-боевиков, ряженых "ветеранов", проплаченную массовку, просто городских сумасшедших и др.", – написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

И добавил: "Итак, МВД Украины напоминает и предупреждает! Незаконное использование коммунистической и нацистской символики запрещено! При использовании символов российского террора (так называемых "георгиевских ленточек" и т.д.) предусмотрена суровая административная ответственность".

По его словам, все подразделения МВД работают в усиленном режиме. Нацполиция и Нацгвардия совместно с СБУ проводят оперативные предупредительные и контртеррористические меры, так как во время проведения массовых акций вырастает уровень террористической угрозы.

"В случае попыток использования оружия или насильственных действий по отношению к украинским гражданам или правоохранителям – реакция будет жесткой и адекватной ситуации", – заверил Шкиряк.

Отдельно он обратился к представителям патриотических организаций: "Призываем! Ни при каких обстоятельствах не поддаваться на провокации, не вступать в конфликты и силовые противостояния с участниками политических массовых акций 9 мая в Киеве и других регионах Украины. Следовательно, в случае возникновения любых внештатных ситуаций и выявлении провокаторов либо подозрительных лиц, немедленно сообщать представителям правоохранительных органов. У нас достаточно сил и средств, чтобы справиться с любыми вызовами", – пообещал советник главы МВД.

Ранее "Главред" уже писал о том, когда отмечается День Победы – 8 или 9 мая и в каких странах празднуют 9 мая.

Напомним, согласно опросу, 9 Мая в Украине любят больше Дня Независимости, но меньше чем 8 Марта. При этом рейтинг праздника падает.

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