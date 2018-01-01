Смертельное "полное перемирие". В зоне АТО из-за боевиков погиб украинский военный

Вчера на Донбассе враг, в частности, открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В зоне АТО погиб еще один украинский воин

зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки — 8 марта, боевики три раза нарушили полное "перемирие", обстреляв позиции Вооруженных Сил Украины из разного оружия.

В результате вражеского огня погиб один защитник нашей страны, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского, а на Донецком укрепления неподалеку Авдеевки враг обстрелял из 82-мм минометов.

Ранее в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном прекращении огня в охваченной военным конфликтом части востока Украины с 5 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке страны погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.