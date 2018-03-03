В Минске договорились о полном перемирии на Донбассе с 5 марта

Представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе объявили 2 марта о полном и бессрочном прекращении огня в охваченных военным конфликтом восточных областях Украины.

Перемирие объявляется, начиная с 5 марта текущего года. Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ Мартина Зайдика, сообщает DW.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей ... подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины", - сказано в сообщении.

В информации контактной группы уточняется важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня. Акцентируется также на необходимости внедрения дисциплинарных взысканий в случаях нарушения перемирия. Помимо прочего, запрещается проводить наступательные действия и разведывательные операции.

Текст заявления содержит информацию о категорическом запрете ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также умышленного обстрела гражданской инфраструктуры, в частности школ, детских садов, больниц и общественных помещений.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что Украине не стоит забывать о Минских соглашениях, поскольку они являются тем механизмом, который, в случае полного выполнения, вернет стране ее территорию.