Стали известны города Донбасса, в которых проводится Операция объединенных сил

Информация была опубликована через соцсеть Facebook.

В зону боевых действий, согласно новым правилам выполнения Операции объединенных сил, были включены несколько сотен населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Полный перечень этих населенных пунктов опубликовал волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook.

"Все другие населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областями входят в "зоны безопасности". Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется", - говорится в тексте.

Кроме того, волонтер добавил, что обо всех ограничениях и создании районов "ограниченного доступа" и "запрещенного доступа" командование ООС будет оповещать насаеление заранее.

Напомним, ранее сообщалось о том, что изменится в зоне военного конфликта на Донбассе после завершения АТО.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram