Стало известно, какие суммы получат украинские спортсмены за победу на Олимпиаде-2018

Россия выплатит за золото 70 тысяч долларов, США – 25 тысяч, Канада – 20

Делегация украинских спортсменов на открытиии Олимпиады. Reuters

Кабинет министров обещает каждому украинскому спортсмену за золотую медаль на Олимпиаде-2018 премиальные в сумме 120 тысяч долларов.

Серебряные награды оценили в 80 тысяч долларов, ну а 55 тысяч наши спортсмены получат за бронзовую награду Игр, сообщает 24tv.ua

К примеру, Россия выплатит за золото 70 тысяч долларов, США – 25 тысяч, Канада – 20. Бюджет на Олимпиаде в Пхенчхане составляет 9,5 миллионов долларов.

Олимпиада в российском городе Сочи обошлась в 13,6 миллионов долларов. На Турин 2006 года и Ванкувере 2010 года государство выделило по 13 миллионов долларов.

Напомним, 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане стартовала Зимняя Олимпиада.