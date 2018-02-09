Олимпиада-2018: онлайн церемонии открытия Игр, фото, видео

9 февраля 2018, 15:35

Украина может рассчитывать на три медали, а главными фаворитами соревнований традиционно будут сборные Норвегии, Германии, США и Канады.

  • Олимпиада-2018: онлайн церемонии открытия Игр, фото, видео Reuters
  • Олимпиада-2018: онлайн церемонии открытия Игр, фото, видео Reuters
  • Олимпиада-2018: онлайн церемонии открытия Игр, фото, видео Фото: Reuters
  • Олимпиада-2018: онлайн церемонии открытия Игр, фото, видео Скриншот

Подробности Олимпиады-2018

Сегодня, 9 февраля, прошла церемония открытия Олимпийских игр-2018  в южнокорейском Пхенчхане. Почти 3 тысячи спортсменов поборются за награды в 15 видах спорта на XXIII зимних Олимпийских играх.

Первой традиционно на олимпийский стадион вышла сборная Греции.

Всего в параде наций на 35-тысячном стадионе столицы Игр-2018 приняли участие атлеты из 92 стран. Из них шесть стран принимают участие в Играх первый раз. Это – Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.

Как пишут СМИ, Игры в Южной Корее станут одними из самых холодных в истории. Как минимум самыми холодными со времен Олимпиады в Лиллехаммере в Норвегии в 1994 году. На церемонии открытия каждый зритель получил специальные термо-одеяла и тёплые куртки.

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Церемония открытия состоялась на Олимпийском стадионе, специально построенном к Играм, после завершения которых арена будет разобрана, а на ее месте построят музей и различные развлекательные объекты. 

Украина

Украину на Играх будут представлять 33 спортсмена в таких видах спорта как биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, фристайл, фигурное катание, санный спорт, фристайл, сноубординг, горнолыжный спорт и скелетон.

Знаменосцем украинской сборной была биатлонистка Елена Пидгрушная.

По мнению экспертов, Украина может рассчитывать на три медали, а главными фаворитами соревнований традиционно будут сборные Норвегии, Германии, США и Канады.

Однако, старт олимпийской команды Украины на Играх в Пхенчане получился провальным. В квалификации соревнований в могуле украинская фристайлистка Татьяна Петрова стала первой из олимпийской команды, которая стартовала в Пхенчхане и показаала только 29 результат среди 30 участников.

Она набрала 46,19 балла, потратив на преодоление трассы 36,69 секунды. Первое место в квалификации заняла француженка Перрин Лаффон, набрав 79.72 балла.

Первый "победитель"

Один из участников церемонии открытия "выиграл Олимпиаду" еще на самом мероприятии. Знаменосец сборной Тонги Пита Николас Тауфатофуа вышел на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане с обнаженным торсом, щедро намазанным маслом и в традиционной юбке.

Олимпиец выглядел очень экзотично, особенно на фоне спортсменов в пуховиках, ведь температура в Пхенчхане опустилась до -1 градуса. Стадион снова встретил спортсмена бурными овациями. При этом, тхэквондист не забывал строить глазки телезрительницам.

Примечательно, что в таком же виде спортсмен выходил на открытии летних Игр-2016 в Рио. Тогда он выступал в тхэквондо, а в Пхенчхане представит свою страну в лыжных гонках и станет первым лыжником-олимпийцем в истории Тонги. Отметим, Королевство Тонга - тихоокеанское государство в Полинезии.

Напомним, ХХIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.

Онлайн трансляцию события можно посмотреть на Першому.

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Украина церемония Южная Корея открытие трансляция Олимпиада Пхенчхан
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