Стало известно, какую помощь окажет США украинскому Минобороны

Информацию озвучил американский представитель в отечественном военном ведомстве Стивен Сильверштейн.

Министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей встречи в Пентагоне. politeka.net

В Министерстве обороны Украины в нынешнем году будут работать два новых американских советника

Соответствующее сообщение во вторник, 13 февраля, опубликовало новостное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя США в украинском военном ведомстве Стивена Сильверштейна.

По его словам, речь идет о советниках по кибербезопасности и стратегическим коммуникациям.

"Мы внимательно изучаем "Оборонный стратегический бюллетень", чтобы увидеть, какие сферы нуждаются в советниках. Специалист по кибербезопасности крайне необходим из-за высокой активности агрессора. Мы сейчас в процессе поиска такого советника. Это большая инвестиция в человеческий ресурс", – отметил Сильверштейн.

Он также рассказал о том, что недавно в Украину прибыл старший стратегический советник, в задачу которого вошло обеспечение координации всего процесса оборонной реформы.

"Уже состоялась его встреча с генералом Петренко (генерал-лейтенант Анатолий Петренко, замминистра обороны по вопросам европейской интеграции – ред.)", – резюмировал Сильверштейн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители 27-й пехотной бригады армии США прибыли в Украину для обучения бойцов ВСУ.