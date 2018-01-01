"Судя по декларации, кольцо у тебя есть". Ляшко собрался жениться: видео

Нардеп уверяет, что они с супругой шли к этому моменту на протяжении 20 лет.
"Сегодня я сделал своей Росите очень серьезное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет!", - написал нардеп в Facebook.
На опубликованном в соцсети видео Ляшко рассказывает собравшимся за столом новость о том, что он думал 20 лет и теперь, наконец, решил сделать своей гражданской супруге Росите официальное предложение.
Он заявил, что планировал подумать еще 20 лет, но скоро в ЗАГС пойдет их общая дочь, поэтому откладывать дальше это решение бессмысленно.
Ляшко признался, что к этому решению его склонила Росита, которая поставила условие о необходимости заключения официального брака.
"Судя по декларации, кольцо у тебя уже есть. Мы внимательно следим за твоей декларацией", - сказал гражданской жене нардеп.
Напомним, ранее Олег Ляшко опубликовал в Facebook видео исполнения караоке-версии песни легендарного грузинского певца Вахтанга Кикабидзе. Однако пользователи соцсети отнеслись к вокальным способностям нардепа весьма скептически.