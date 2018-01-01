Сын "Гиви", "иностранные" гости, техника. В Донецке прошел устроенный боевиками парад победы, фото

По центру захваченного городе, в частности, проехались танки.

В захваченном боевиками “ДНР” Донецке прошел парад победы dan-news.info

В среду, 9 мая, в центре захваченного Донецка боевики самопровозглашенной "ДНР" устроили парад в честь 73-годовщины победы в Великой Отечественной войне — покрасовались члены незаконных вооруженных формирований, сводное подразделение непризнанной Южной Осетии, проехалась техника.

Мероприятие состоялось на улице Артема, по ней прошла рота воспитанников "республиканского военного лицея", в их числе был и Сергей Толстых — сын уничтоженного командира банды "Сомали" Михаила Толстых (прозвище "Гиви"), пишет подконтрольный террористам сайт.

"… проследовали и парадные расчеты подразделений республиканской гвардии… маршем по Донецку прошли курсанты академии МВД, а также личный состав внутренних войск. Свое почетное место в пешей колонне заняли и силы МЧС", — отметило издание.

Также во время мероприятия люди, в частности, увидели танки Т-34, Т-64 и Т-72, реактивную установку "Катюша", БТР-80, БМП, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", самоходки "Гвоздика", "Грады", полковые минометы, противотанковые пушки "Рапира", гаубицы Д-30 и "Мста-Б".

Ранее подконтрольные боевиками СМИ писали, что 9 мая в Донецке в параде победы должны принять участие полторы тысячи террористов "ДНР" и больше 70 единиц техники. Узнать больше о мероприятии противника можно здесь.

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