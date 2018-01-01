Трагедия на Харьковщине. 15-летняя школьница покончила с собой

Спасти девушку медикам не удалось.

Медикам не удалось спасти отравившуюся школьницу news24ua.com

В субботу, 14 апреля, в Харьковской области 15-летняя школьница покончила жизнь самоубийством, отравившись таблетками.

О происшествии в Змиевский отдел полиции заявила дежурная медсестра местной больницы, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Школьницу госпитализировали в реанимационное отделение Змиевской больницы, впоследствии перевели в областную детскую клиническую больницу города Харькова. Однако спасти девушку медикам не удалось.

Бабушка несовершеннолетней рассказала правоохранителям, что внучка попросила ее вызвать скорую медицинскую помощь тому, что у нее заболел живот. Врачам школьница не призналась в употреблении лекарственных препаратов. Однако при осмотре дома, под кроватью девушки, работники полиции обнаружили пустые блистеры из-под таблеток разных медицинских средств.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства устанавливаются.

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