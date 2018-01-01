Транспортный коллапс. Киев сковали 9-балльные пробки

Пробки наблюдаются на транспортных артериях, ведущих в спальные районы.

В четверг, 19 апреля, движение автотранспорта в Киеве практически остановилось. При этом, по данным онлайн-сервисов, пробки достигли 9 баллов.

Отмечены тянучки на дорогах, которые где произошли ДТП, а также идут ремонтные работы в столице.

Пробки наблюдаются на транспортных артериях, ведущих в спальные районы столицы, а также в центральных районах города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве процветает новый преступный "бизнес".