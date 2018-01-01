Трудовые мигранты приносят Украине миллиардный доход. В ООН назвали цифру

Украинцы, которые работают заграницей, существенно поддерживают украинскую экономику.

Трудовая миграция имеет, как отрицательные, так и положительные результаты. Фото Д. Рогулин/ТАСС

Экономика Украины ежегодно получает около 9 миллиардов долларов вливаний от граждан страны, работающих за ее пределами.

Однако эта цифра может пойти на спад, поскольку население украинского государства стремительно уменьшается, сообщает центр новостей ООН.

В международной организации убеждены, что уменьшение населения будет иметь негативное влияние на численность трудовых ресурсов. Эта тенденция в будущем окажет влияние и на доход, который трудоспособное население приносит в государственную казну.

Согласно данным Всемирного Банка, население Украины ежегодно сокращается на 0,8% и к 2100 году не превысит 28 миллионов граждан.

В ООН отмечают, значительная трудовая миграция украинцев приведет в будущем к тому, что Украине необходимо также будет привлекать на работу граждан из других стран.

Сейчас украинцы массово уезжают на работу в более развитые страны и, по данным ООН, поддерживают экономику Украины путем денежных переводов в среднем на сумму от 5 до 9 миллиардов долларов в год.

Как ранее сообщалось, аналитический центр Atlantic Council утверждает в материале, что трудовая миграция работоспособного населения Украины в страны Центральной и Восточной Европы, которая в последнее время приобрела массовый характер, может спровоцировать в Украине демографический кризис.