Украине грозит демографический кризис из-за массовой трудовой миграции в ЕС - Atlantic Council

Трудовая миграция работоспособного населения Украины в страны Центральной и Восточной Европы, которая в последнее время приобрела массовый характер, может спровоцировать в Украине демографический кризис.

Исследователь Питер Дикенсон убежден, что для украинского государства в будущем это может иметь плачевные последствия. Об этом он написал в материале, обнародованном аналитическим центром Atlantic Council.

По словам эксперта, власти многих стран Европы заинтересованы в привлечении дешевой и качественной рабочей силы из Украины. Он убежден, что отечественные трудовые ресурсы являются "клондайком" высококвалифицированной и экономически выгодной рабочей силы.

Автор отмечает, что страны ЕС переживают острый демографический кризис, который может иметь негативные последствия для экономического и политического развития. Актуальна данная проблема и для Украины.

В условиях критического снижения количества населения миграция из Украины стала для европейцев еще более важна и актуальна, добавил аналитик. Он убежден, что после Революции достоинства, политического кризиса и военных действий на территории страны, украинцы еще более ощутили диспропорцию в доходах с гражданами стран Европы. Они готовы работать за сравнительно небольшую для европейцев зарплату, что делает трудовых мигрантов привлекательной рабочей силой.

Автор подчеркивает, что в странах Центральной и Восточной Европы привыкли покрывать свои демографические проблемы переселенцами из стран Африки и Азии. Однако украинцы в этом отношении стали рассматриваться, как лучший вариант, который ментально, культурно, религиозно и этнически более выигрышный.

Дикенсон считает, что расположенность европейцев стала хорошей почвой для усиления процесса миграции и ассимиляции украинцев заграницей. Он отмечает, что количество трудовых мигрантов и демографический кризис в стране будут возрастать до тех пор, пока Украина не станет конкурентоспособным государством.

Как сообщалось ранее, число граждан Украины, получивших либо рабочие визы, либо вид на жительство на основании трудовой занятости в Литве, за минувший год увеличилось в два раза.