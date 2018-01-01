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У лидера коммунистов Симоненко при обыске изъяли пистолет и агитки: фото

Сегодня, 01:44

По данным СБУ, экс-нардеп является фигурантом уголовного дела.

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СБУ пришла с обыском к Петру Симоненко Фото: Facebook/СБУ
Служба безопасности Украины в рамках криминального производства провела обыск у лидера запрещенной Коммунистической партии Петра Симоненко.

"Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему", - сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что "кремлевские кураторы не доверили Симоненко гранатомет", поскольку сами убеждены в его "бутафорности".

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Изъято в результате обыска у Петра Симоненко Фото: Facebook/СБУ

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Изъято в результате обыска у Петра Симоненко Фото: Facebook/СБУ

Напомним, ранее в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" Симоненко публично заявил, что государство Украина использует принципы террористической организации.

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Теги:  
Петр Симоненко, коммунист, СБУ, обыск, пистолет, агитация, уголовное дело
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