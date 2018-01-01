Уже не АТО. Начальник Генштаба ВСУ анонсировал новую операцию на Донбассе

Изменение формата операции позволит систематизировать задействование подразделений украинской армии, сказал Муженко.

Виктор Муженко сказал, что на Донбассе вместо АТО будет операция Объединенных сил УНИАН

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что на востоке нашей страны после завершения антитеррористической операции будет операция Объединенных сил.

Закон о реинтеграции Донбасса, который подписал президент Петр Порошенко, "систематизирует применение ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции", рассказал он в интервью "Радио Свобода".

"Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей", — отметил Муженко.

По его словам, изменение формата позволит систематизировать задействование подразделений украинской армии, подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ".

Напомним, антитеррористической операция на Донбассе стартовала в апреле 2014-го. В начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже глава государства сказал, что с начала 2018-го на Донбассе погиб 21 украинский военный, а еще 90 — получили ранения.