Ранения и смерть. В штабе АТО поделились плохими новостями с Донбасса

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 21 февраля, террористы 20 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, в частности, из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, ранены три наших воина, а еще один — получил боевую травму.

В результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении по опорным пунктам вблизи Троицкого противник бил из 122-мм артиллерии, минометов различных калибров, вооружения БМП, из минометов 82-мм — возле Крымского, Новоалександровки и Катериновки.

Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали защитников Луганского, Зализного и Новолуганского, а защитников Майорска — из зенитной установки.

На Донецком направлении враг из минометов калибром 120 и 82-мм и гранатометов вел огонь возле Водяного и Лебединского, из стрелкового оружия атаковал позиции наших защитников в районе Авдеевки.

Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что на Донбассе на протяжении 20 февраля террористы осуществили 15 прицельных обстрелов по позициям ВСУ, в результате действий врага погиб один наш боец, пять — пострадали, а еще два получили боевые травмы.