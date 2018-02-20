Порошенко поставил подпись под законом о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля, завизировал закон о реинтеграции Донбасса.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице президента в сервисе микроблогов Twitter.

"Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса, который ни одной буквой не нарушает международных обязательств Украины, включая минские договоренности", - говорится в тексте.

Напомним, 18 января закон о реинтеграции Донбасса был принят депутатами Верховной Рады.