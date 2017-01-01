В центре Киева обокрали магазин, унесли десятки шуб: фото и видео с места преступления

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1 / 5 В центре столицы сегодня утром обокрали магазин верхней одежды (kiev.informator.ua)

По предварительным данным, злоумышленников было трое.

В центре столицы сегодня утром обокрали магазин верхней одежды kiev.informator.ua

Во вторник утром, 26 декабря, в центре Киева — на улице Крещатик — злоумышленники обокрали магазин верхней одежды, им удалось унести 33 шубы.

По предварительным данным правоохранителей, трое неизвестных с помощью лома разбили стеклянные двери магазина и проникли внутрь, говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

"Сегодня в 7:20 утра в магазине верхней одежды на улице Крещатик сработала сигнализация. На место происшествия немедленно прибыла полиция охраны, увидела разбитое стекло двери магазина, однако злоумышленников уже не было", — отметили в ведомстве.

Решается вопрос насчет открытия производства по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему.

Ранее СМИ писали, что в Голосеевском районе Киева злоумышленники в балаклавах проникли в частный дом академика Национальной академии медицинских наук Украины, связали ученого и его жену, угрожая холодным оружием, требовали отдать деньги. Добычей грабителей якобы стала крупная сумма.