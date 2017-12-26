"Рождественский подарок". В Киеве у академика-медика грабители забрали крупную сумму денег

В Голосеевском районе столицы Украины накануне вечером произошло разбойное нападение.

Такое сообщение опубликовал портал"Обозреватель" со ссылкой на собственные источники

По предварительной версии событий, около 22.00 в частный дом академика НАМН, директора одного из отраслевых госучреждений, проникли неизвестные злоумышленники, чьи лица скрывались масками-балаклавами.

Они связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая холодным оружием, потребовали отдать деньги.

Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США. Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине отец с сыном ограбили АЗС.