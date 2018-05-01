В центре Киева пытались прорвать кордон полиции, есть задержанные: видео

В результате инцидента задержан участник националистического движения.

В центре Киева есть задержанные Скришнот/видео "Украинская правда"

В среду, 9 мая, в центре Киеве на улице Ивана Мазепы неизвестные пытались прорвать кордон полиции.

В результате инцидента задержан участник националистического движения, председатель броварского отделения "Монолит", сообщает "Украинская правда".

Кроме того, недалеко от площади Славы правоохранители задержали мужчину, который пытался пронести ружье, сообщил в эфире "112 Украина" начальник ГУ НП Киева Андрей Крищенко.

Как сообщает "Громадське", возле станции метро "Арсенальная" задержали нескольких человек. Их также доставили в районное управление полиции. Также полиция задержала женщину с георгиевскими ленточками на портретах, в отношении нее составили административный протокол, сообщает издание.

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