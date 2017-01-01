В Киеве ледяные глыбы и сосульки отправили в больницу 12 человек

Ледяные гирлянды выглядят красиво и жутко одновременно.

Сосульки отправили в больницу 12 киевлян ТСН

В Киеве уже двенадцать человек пострадали за два дня от падения сосулек и кусов льда, среди них есть маленький ребенок.

Из-за регулярных перепадов температур ледяные глыбы падают с крыш прямо на головы прохожим, а ответственные лица традиционно перегораживают тротуары и ждут, пока все растает, говорится в сюжете ТСН.

Ледяные гирлянды выглядят красиво и жутко одновременно, а также ежедневно становятся еще большими. Люди у подъездов, над которыми нависают такие глыбы, передвигаются перебежками. Жители домов в спальных районах столицы сетуют, что коммунальщики смогли лишь кое-где натянуть оградительные ленты — и то не весьма заботясь о альтернативных путях для пешеходов. "Ум у людей есть? Взяли, перегородили — а дальше что?", — возмущаются киевляне, которые движутся по тротуарам, несмотря на запрещенные сигналы. Больше всего людей раздражает, что никто опасные сосульки не сбивает. Некоторые пенсионеры из-за угрозы вообще оказались в ловушке в собственных квартирах, потому что боятся выходить на улицу.

По закону, сбивать сосульки с крыши должны собственники зданий, причем делать это они обязаны в кратчайшие сроки. Так утверждают в департаменте благоустройства и угрожают виновникам штрафами — частным лицами от 340 до 1360 гривен, а юридическим лицам и должностным лицам от 850 до 1700 гривен.

"То, что они поставят там, оградят дома и будут ждать до весны, то такое не проходит — они должны максимально быстро их оттуда забирать", — предупредили в благоустройстве. С завтрашнего дня, по прогнозам синоптиков, в столице потеплеет, поэтому ледяная опасность над головами будет расти.

В начале года в Киеве за неуборку подотчетной территории во время снегопадов было составлено почти полтысячи протоколов за административное нарушение. Об этом заявил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук.

"В течение первой половины января инспекторы благоустройства, в том числе и районного уровня, вынесли 4,5 тысячи предписаний на устранение нарушений, то есть с требованиями расчистить ключевые подходы к объектам социальной сферы", — сказал он.

Напомним, ранее киевляне в соцсетях активно прореагировали на снегопад и пробки.