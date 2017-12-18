"Виталька икает". Киевляне в соцсетях активно прореагировали на снегопад и пробки

Жители Киева ведут в соцсетях живую дискуссию по поводу обильного снегопада, наблюдающего в городе в понедельник, 18 декабря.

"Пробки на дорогах Киева 10/10. На чем будете добираться домой?", − иронизирует пользователь под ником Тортик Собакинсен, выложив фото запряженной в нарты собачей упряжки.

"Коллапс. Зима – ты зачем так нежданно пришла? Не жалеешь ты автолюбителей!", − пошутил пользователь Андрей Пискун.

"Хорошо в Киеве дороги убирают от снега, теперь у меня есть желание для деда мороза, новый диск, скат, рычаг и хз шо там еще...... P. S.......... Спасибо шо деньгами", − остался крайне недоволен работой коммунальщиков пользователь Алексей Алексеев.

Естественно, киевляне не могли не вспомнить в связи со снегопадом о градоначальнике Виталии Кличко.

"Заметает Киев. Как же наш мэр, бедняга, будет сегодня домой на велосипеде ехать?", − написал журналист Роман Бочкала.

"Зима. Виталька сейчас очень часто икает", − написал Иван Черновец.

Кроме того, толпы киевлян ринулись в метрополитен.

"На станции метро Крещатик – Аншлаг. Если б еще такую явку на выборы", − прокомментировал собственное фото пользователь Иван Верстюк.

Из-за непрекращающейся метели на транспортных "артериях" Киева образовались 10-балльные пробки, а аэропорт "Киев" (Жуляны) перенаправил свои рейсы в аэропорт "Борисполь". Также утром запретили въезд в столицу крупногабаритному транспорту.

Кроме того, как сообщает портал "Страна.юа" столичные сервисы заказа такси моментально подняли цены из-за высокого спроса на машины. К примеру, в Uber Х из центра Киев (с улицы Владимирская) на окраину Оболони (улицу Героев Днепра) поездка будет стоить 257 гривен. Другой сервис онлайн-такси, Uklon, выставил тариф 243 гривны.