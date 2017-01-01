В Киеве пожилую женщину столкнули на рельсы метро, опубликовано видео

Пожилая женщина находилась на пути и пыталась выйти из опасной зоны.

В Киеве женщину столкнули на рельсы метро Prm.ua

В четверг днем, 18 января, в Киеве на станции метро "Дворец Спорта" женщина упала на рельсы.

Соответствующее видео обнародовали очевидцы происшествия, которые оказались на платформе станции.

"Чрезвычайная ситуация произошла сегодня около 15:00 на станции метро Дворец Спорта: по предварительной информации, кто-то случайно толкнул женщину на пути. Все осложнялось тем, что женщина имеет очень плохое зрение", — сообщает "Киев Оперативный".

Как видно на видео, пожилая женщина находится на пути и пытается выйти из опасной зоны. Вскоре она натолкнулась на препятствие, которое не смогла самостоятельно преодолеть.

Тогда с платформы спрыгнул молодой человек, который помог пострадавшей, и вместе с сотрудницей станции помогли женщине подняться на платформу.

Напомним, ранее сообщалось о жесткой драке в киевском метро.