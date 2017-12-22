Жесткая драка в киевском метро: четверо избили двоих

В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла жесткая драка — четверо неизвестных избили двух парней.

Об этом сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"Четверо избили двоих молодых ребят на станции метро "Крещатик". Двое вышли на ст. м. "Арсенальная", двое вместе с девушкой еще на красной ветке", — рассказал он.

У главного зачинщика на шее татуировка — аж до подбородка на левой части.

По его словам, избитые парни остались в метро. У одного из них жуткая гематома и кровотечение на левой части лица.

"Один вышел на м. "Дарница", второй с девушкой в розовой куртке поехали до конечной до ст.м. "Лесная", — написал Антонов.

Напомним, 21 декабря, в Киеве парни с молотками разгромили "наливайку".