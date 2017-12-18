В Киеве у выхода с метро нашли мертвой женщину

В понедельник, 18 декабря, в Киеве возле выхода из станции метро "Дарница" нашли мертвой женщину.

По предварительным данным, ее смерть была внезапной, пишет "Информатор", ссылаясь на данные правоохранителей.

"На место трагедии для выяснения обстоятельств сразу приехали полиция и оперативники… ", — отметило издание.

На ее теле не обнаружены следы насильственной смерти, его забрали на экспертизу. Начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовно кодекса. Копы выясняют все обстоятельства смерти человека.

Напомним, 5 декабря в городе Бровары (находится под Киевом) в лесу возле кафе нашли мертвой 26-летнюю местную жительницу Алину Привалову. Узнать больше об инциденте можно здесь.