В Минобразования советуют возобновить работу учебных заведений уже с 5 марта

Сняты ограничения по газоснабжению учебных заведений.

Сняты ограничения по газоснабжению школ doska.sumy.ua

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины предлагает Министерству образования Украины восстановить работу учебных заведений с 5 марта 2018 года, сообщил советник главы Минэнергоугля Максим Билявский.

"Комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года", — написал чиновник в Facebook.

В свою очередь, в Минобразования сообщили, что с понедельника, 5 марта, все учебные заведения — детсады, школы, профессионально-технические учебные заведения и вузы — могут возобновить работу в обычном режиме.

"Минобразования и науки направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам и местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения. Исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящимся к газоснабжению — карантин и т.д.", — отметили в ведомстве.

В МОН обратили внимание на то, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само заведение в пределах своей автономии.

"Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения", — уточнили в министерстве.

Напомним, Кабинет министров с пятницы, 2 марта, на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за того, что российский газовый монополист "Газпром" отказался с марта поставлять газ Украине, а также не выдерживает контрактное давление на входе в газотранспортную систему страны.

Учебным заведения было поручено остановить работу до 6 марта включительно, Кабмин также обратился к промышленным предприятиям, чтобы они пересмотрели производственные планы с учетом экономии газовых ресурсов.