Закрытие школ и ВУЗов. В Кабмине придумали, как экономить "голубое топливо"

Кабинет министров с пятницы, 2 марта, на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за того, что российский газовый монополист "Газпром" отказался с марта поставлять газ Украине, а также не выдерживает контрактное давление на входе в газотранспортную систему страны.

Нацплан был введен в действие протокольным поручением кризисного комитета, он предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, рассказал в Верховной Раде министр энергетики и угольной промышленность Игорь Насалик, пишет УНИАН.

"…это даст нам возможность экономить порядка 15-20 миллионов кубометров газа в сутки. Чтобы ввести это решение, Минэнергоугля обратилось в Секретариат ЕС и проинформировало, что в течение пяти суток, а именно на такой период введен план действий, мы будем использовать мазут", — отметил чиновник.

По его словам, учебным заведения поручено остановить работу до 6 марта включительно, Кабмин также обратился к промышленным предприятиям, чтобы они пересмотрели производственные планы с учетом экономии газовых ресурсов.

"Проблематика остается до 5-6 марта, далее мы будем работать согласно балансу, но предусмотренный план действий нивелирует проблемы, и система будет работать в штатном режиме", — заявил министр.

Учитывая, что с 8 по 11 марта - официально выходные дни, учебный процесс должен восстановиться 12 марта.

Ранее сообщалось, что "Газпром" с 1 марта прекращает поставки "голубого топлива" украинскому "Нафтогазу", в ответ наша компания выразили удивление решением российского монополиста и назвали его нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского арбитража.