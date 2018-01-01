В разведке Эстонии рассказали о цели Путина в войне на Донбассе

Аналитики иностранной разведки Прибалтийской страны опубликовали отчет и прогноз по военному конфликту на востоке Украины.

Владимир Путин Факти - ICTV

Война в Украине, развязанная Российской Федерацией будет продолжаться в 2018 году, однако цель, которой нею пытаются достичь Владимир Путин и Кремль, станет еще недостижимей.

Такой вывод сделали аналитики иностранной разведки Эстонии.

Эстонцы оценили риск нападения России на стран, входящие в НАТО, как достаточно низкий, в то время, как вероятность скрытой либо открытой интервенции на тех территориях, где Кремль заявляет о своих привилегированных интересах (к примеру - Беларусь, Молдова, Казахстан) оценена как средняя.

Россия на данный только частично достигла цели своей военной агрессии в Украине. Крым аннексирован, но война на востоке страны по-прежнему дестабилизирует безопасность в Европе, а украинское общество и экономика все еще уязвимы, отмечают эстонские разведчики.

В то же время основная цель России – надежно затянуть Украину в сферу ее влияния – становится все дальше и дальше.

Прошло более трех лет с момента заключения Минских договоренностей и, при наличии желания, РФ имела много возможностей для того, чтобы мирно урегулировать военный конфликт. Но Россия предпочитает проводить лукавую политику, говорится в отчете. Оккупированные территории на востоке Украины все больше интегрируются в российскую экономику – при том, что российские дипломаты постоянно утверждают, что Кремль поддерживает Минские договоренности и дипломатические решения.

Эти два взаимоисключающих параграфа особенно усилились в прошлом году. Кремль всеми возможными средствами пытается спасти страну от изоляции со стороны Запада, однако она продолжает и продолжает усиливаться.

Напомним, ранее войну на Донбассе в ООН признали самой кровавой в Европе со времен Второй мировой.