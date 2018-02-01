Война на Донбассе самая кровавая в Европе со времен Второй мировой — ООН

В Организации объединенных Наций (ООН) считают войну на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Об этом идет речь в докладе, опубликованном Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"Конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны", — говорится в документе.

В ООН также отмечают, что количество жертв в результате агрессии России на Донбассе продолжает расти, в частности, среди гражданских.

По данным Организации, только в декабре 2017 года на Донбассе были убиты 7 мирных жителей, 32 получили ранения.

"Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пятеро гражданских лиц и еще 20 получили ранения. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым большим с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских", — отметили в гуманитарном управлении ООН.

Кроме того, в докладе отмечается, что основной причиной гибели людей в последний месяц года были обстрелы, кроме этого, мирные жители попадали под перекрестный огонь и подрывались на минах.

В ООН также назвали 2017 год "одним из самых смертоносных" для мирных жителей восточной Украины. За эти 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения.

Ранее в ООН назвали число погибших летом и осенью мирных жителей Донбасса. За период с начала августа по ноябрь нынешнего года зафиксировала 15 погибших и 72 раненых среди мирных жителей Донбасса.