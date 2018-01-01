"В течение пяти лет въезд запрещен". Участника вооруженного захвата Славянска депортируют из России

Суд вынес решение о принудительном выдворении украинца из страны.

Николай Трегуб по решению суда подлежит депортации из России. Фото: Сергей Моисеев/КП

Реутовский городской суд Московской области утвердил решение о принудительной депортации на украинскую территорию Николая Тригуба, который принимал участие в силовом захвате Славянска в 2014 году.

Сторонники Трегуба в России нашли для него адвоката и намерены обжаловать решение суда. Об этом сообщает Комсомольская правда.

Согласно информации постановления, 28-летний гражданин Украины Николай Тригуб признан виновным в административном правонарушении, на него наложен штраф в размере 5 тысяч рублей и обязательства о принудительном выезде с территории РФ.

"В течение 5 лет со дня выдворения въезд иностранному гражданину в РФ не разрешается", - отмечается в постановлении суда.

До депортации Трегуб будет находится под стражей в камере города Егорьевска.

Фото: КП

Напомним, Николай Трегуб состоит в базе ресурса "Миротворец". По информации сайта, он родился в Виннице, воспитывался в интернате, был активным сторонником "Антимайдана". Трегуб воевал на стороне боевиков с июля 2014 года, в частности - под Славянском и Макеевкой, в "отрядах" под командованием "Корсара" и "Матроса". Кроме того был участником "Спарты", где принимал участие у боях за Донецкий аэропорт. После ранения и контузии в декабре 2014 года выехал в Россию.

Как сообщалось ранее, пограничники Молдовы депортировали членов делегации из России и Южной Осетии, которые направлялись в Приднестровье.