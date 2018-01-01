В Украине решили напасть на Twitter Трампа

Активист предложил забросать аккаунт прзидента США красно-черными картинками с призывами освободить Олега Сенцова.

Координатор движения "Автомайдан Киев" и один из организаторов "Люстрационного комитета Майдана" Дмитрий Карп призвал атаковать официальную Twitter президента США Дональда Трампа

Об этом Карп написал в Facebook.

Он заявил, что американский лидер пришел к власти в некоторой степени благодаря Twitter. "Наша задача - сделать ленту сообщений под его твитами красной от напоминаний об Олеге Сенцове", - призвал Карп.

Активист предложил забросать аккаунт американского прзидента красно-черными картинками с призывами освободить украинского режиссера, осужденного в России, Олега Сенцова. Сообщения должны сопровождаться хэштегами #TrumpFreeSentsov и #FreeSentsov.

Кроме того, картинки сопровождаются подписями "Начни со спасения одной жизни", "Начни освобождать Крым с освобождения Сенцова", "Докажи, что ты можешь", "Покажи им, что ты можешь" и др.

Напомним, после того как ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры" из-за видео, в котором тот поприветствовал Украину выкриком "Слава Украине!" украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook.

В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.

После этого украинцы обвалили рейтинг российских компаний "Газпром" и "Росатом" в Facebook.

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