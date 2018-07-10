Украинцы запустили новый флешмоб, чтобы "положить сервер путинским пасипакам" из ФИФА

Пользователи украинского сегмента соцсети Facebook устроили новый флешмоб в поддержку футболистов сборной Хорватии, которые после победы над Россией сказали: "Слава Украине!" На этот раз предлагается забанить сайт FIFA.com.

Пользователи массово распространяют инструкцию, как это делать, отмечая, что для этого нужна командная работа.

Стоит отметить, что в комментариях к перепостам не все пользователи поддерживают данную идею. В частности, пользователь Inna Tarpan отмечает: "Мне кажется, мир уже сходит с ума. Объясните мне, почему штраф за политические лозунги – это неправильно? Просто потому, что за Украину? Честно не понимаю, без всякого сарказма".

А Eugene Bilyi добавляет: "Джаку и Шакири тоже не надо было штрафовать? (футболисты косоварского происхождения Джака и Шакири были оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков каждый за демонстрацию политических взглядов во время матча группового этапа чемпионата мира с командой Сербии: оба футболиста во время празднования забитых голов изобразили взмах крыльев орла — символа Албании, а Шакири к тому же вышел на поле в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Косово. – Ред.) Где был этот праведный гнев тогда? Абсолютная дичь".

Ранее украинцы уже обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook. Пользователи ставят дизлайки с комментариями за дисквалификацию хорватских футболистов.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

Сам футболист назвал видео шуткой. "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - заявил Вида.

Позднее ФИФА, рассмотрев дело, заявила, что избрала футболисту и ассистенту тренера наказание.