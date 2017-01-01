В зоне АТО боевики нарушали "праздничное перемирие": выпустили десятки мин, ранен военный

На Донбассе вчера террористы открывали огонь из разного оружия.

Вчера террористы, в частности, применяли минометы Reuters

зоне АТО на Донбассе за прошлые сутки, 24 декабря, боевики шесть раз нарушали "праздничное перемирие", обстреляв позиции Вооруженных Сил Украины, ранен один воин.

Наши войска придерживаются Минских соглашений, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении враг более часа вел огонь из 82-мм минометов по позициям сил АТО вокруг Крымского и выпустил более двадцати мин.

На Донецком направлении в вечернее время противник из стрелкового оружия обстреливал украинские оборонительные укрепления у Авдеевки и Красногоровки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы били вблизи Каменки.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, он должен был начаться с полуночи 23 декабря.