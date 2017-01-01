В зоне АТО боевики нарушали "праздничное перемирие": выпустили десятки мин, ранен военный

На Донбассе вчера террористы открывали огонь из разного оружия.
Наши войска придерживаются Минских соглашений, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
На Луганском направлении враг более часа вел огонь из 82-мм минометов по позициям сил АТО вокруг Крымского и выпустил более двадцати мин.
На Донецком направлении в вечернее время противник из стрелкового оружия обстреливал украинские оборонительные укрепления у Авдеевки и Красногоровки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы били вблизи Каменки.
Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, он должен был начаться с полуночи 23 декабря.