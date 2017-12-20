На Донбассе вводится "праздничное перемирие"

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, начиная с полуночи 23 декабря.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

"Трехсторонняя контактная группа, с участием представителей ОРДЛО, подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с грядущими рождественскими и новогодними праздниками и, пользуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, в частности, подтверждает их приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с полуночи 23 декабря 2017 года по киевскому времени", — сообщила Олифер.

По ее словам, на встрече переговорщики подтвердили стремление выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц до новогодних и рождественских праздников.

Напомним, Министр обороны Степан Полторак считает, что Россия вывела своих офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК), чтобы обвинить украинскую сторону в нарушении "режима тишины" на Донбассе.