Во Львове мощный ливень с градом затопил улицы и ломал деревья, есть пострадавшие

В городе около 14:00 прошел сильный дождь с градом.

В понедельник, 4 июня, во Львове в результате сильных дождей с градом и порывов ветра затопило улицы, а также повалило деревья.

В городе около 14:00 прошел сильный дождь с градом. На улице Клепаривской на дорогу упало дерево, из-за чего движение значительно усложнилось. На углу улицы Галицкой и площади Рынок кусок фасада дома упал на гражданина Азербайджана. Его госпитализировали, сообщает "Дивись.info".

Один из пользователей Facebook опубликовал на странице фото улицы Лычаковской, где происходит ремонт. Из-за ее наклонности большое количество воды стекает вниз, унося за собой почву и песок.

"На некоторое время кусок Лычаковской (сейчас на ремонте) стал как карпатские реки", — говорит очевидец.

Во Львовском городском совете сообщают, что в некоторых районах ветками повреждены линии электропередач и машины. Дерево, упавшее на Клепаривской, также повредило три автомобиля. Последствия непогоды усилились из-за того, что водоприемники не справляются с количеством воды.

Напомним, ранее синоптики предупредили, каким областям Украины грозят грозы, град и шквалы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram