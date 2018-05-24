Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода: грозы, град, шквалы

В четверг, 24 мая, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются грозы.

Местами возможен град, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в регионах также ожидается внезапное резкое усиление ветра.

"24 мая в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашей страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.