Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода: грозы, град, шквалы

Сегодня в шести регионах нашей страны возможно внезапное резкое усиление ветра, отметили в Укргидрометцентре.
В четверг, 24 мая, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются грозы.
Местами возможен град, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, в регионах также ожидается внезапное резкое усиление ветра.
"24 мая в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", — отмечается в сообщении.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашей страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.