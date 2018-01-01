Взрывы на складе в Балаклее: Спасатели рассказали о текущей ситуации

Временный запрет на полеты около и над населенным пунктом продолжает действовать.

Нынешняя панорама Балаклеи ГСЧС

Взрывы в пределах военного склада в городе Балаклея , что на Харьковщине, полностью прекратились, наблюдается лишь незначительное тление в четырех очагах.

Соответствующее сообщение было в пятницу, 4 мая, опубликовали представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ведомства, ситуация под полным контролем, возгорание локализовано на площади около 35 гектаров, пламя тушат с помощью четырех пожарных танков и пожарной авиации.

К 09.30 4 мая запрет на движение автомобильного транспорта вокруг Балаклеи для местного населения был полностью снят. Все эвакуированные люди вернулись к местам проживания. Однако временный запрет на полеты в радиусе 30 километров и на высоте в шесть километров над населенным пунктом продолжает действовать.

Нынешняя панорама Балаклеи ГСЧС

Движение железнодорожного транспорта на станции "Балаклея" восстановлено.

Ситуация с пожаром не изменилась - он, наблюдается незначительное тление в четырех отдельных очагах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Балаклее на военном арсенале проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти, потом началась внеплановая детонация снарядов. Проводилась частичная эвакуация жителей улиц, расположенных возле места происшествия.

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