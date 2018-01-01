"Я — предатель". Участница "Евровидения" предложила, что делать с артистами, гастролирующими в РФ

Соответствующее решение должны принимать власти на высоком уровне, считает Анастасия Приходько.

Анастасия Приходько

Украинских артистов, гастролирующих в России, можно особым образом представлять в телеэфирах с соответствующими подписями, заявила заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько, отвечая на вопросы читателей во время чата в "Главреде"

"А еще можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, можно прямо на таможне записывать с ним видео — пусть скажет на камеру: "Я — предатель. Во время войны я поехал/-ла на гастроли в Российскую Федерацию (или получать награды в России)", — заявила она.

По ее мнению, о том, как поступать с артистами, которые гастролировали в России, должны думать и принимать решения власти на высоком уровне.

"Но, возвращаясь к нашим баранам, у тех, кто сейчас управляет страной, в голове еще Советский Союз, потому гастроли в России — это норма. То есть они по-прежнему думают, что есть один большой Советский Союз, потому все ездят из страны в страну, а в Украине сейчас АТО, не война", — говорит Приходько.

Она отметила, что нужно думать об этой проблеме не только в контексте артистов, но и людей из других направлений деятельности.

"Нужно бороться с теми, кто показывает, что можно предавать в самый сложный момент свою страну, своих людей, военных, которые ценой собственной жизни защищают каждого из нас. А они спокойно себе ездят в Россию, артисты — гастролируют и в ус не дуют…", — добавила Приходько.

Напомним, ранее в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что на украинских артистов, гастролирующих в России, могут наложить наказание в виде штрафных санкций или уголовной ответственности.