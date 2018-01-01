"За честь, достоинство и репутацию". Янукович подал иск против Луценко

Из своего ростовского далека бывший президент Украины решил поуповать на Печерский райсуд Киева.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале суда. Согласно обнародованным данным, судьи приняли иск Януковича, поступивший 23 июня, к рассмотрению. Однако, в документах не указывается, какие именно высказывания Луценко он хочет опровергнуть.
Заседание по рассмотрению иска экс-президента к генпрокурору назначено на 10.00 13 сентября.
Кроме того, суд обязал Генпрокуратуру и Луценко лично в течение 15 суток со дня вручения постановления об открытии производства предоставить свой отзыв на иск.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Янукович написал открытое письмо украинцам.
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