"За честь, достоинство и репутацию". Янукович подал иск против Луценко

Из своего ростовского далека бывший президент Украины решил поуповать на Печерский райсуд Киева.

Юрий Луценко и Виктор Янукович "24 Канал"

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал в Печерский райсуд столицы Украины исковое заявление против генерального прокурору Юрию Луценко – по поводу защиты своей чести, достоинства, а также деловой репутации.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале суда. Согласно обнародованным данным, судьи приняли иск Януковича, поступивший 23 июня, к рассмотрению. Однако, в документах не указывается, какие именно высказывания Луценко он хочет опровергнуть.

Заседание по рассмотрению иска экс-президента к генпрокурору назначено на 10.00 13 сентября.

Кроме того, суд обязал Генпрокуратуру и Луценко лично в течение 15 суток со дня вручения постановления об открытии производства предоставить свой отзыв на иск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Янукович написал открытое письмо украинцам.

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