Луценко ликвидировал четыре структурных подразделения Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 11 июля подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании возглавляемой им ГПУ.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, ликвидированы Департамент специальных расследований, Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями и Управление процессуального руководства в уголовных производствах следователей управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Отмечается, что Департамент спецрасследований заменит одноименное Управление, "как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью, что и одноименное управления в составе бывшего". Процессуальное руководство в уголовных производствах следователей управления специальных расследований будет проводить Департамента процессуального руководства в уголовных процессах, подследственных Государственному бюро расследований.

Кроме того, на базе двух самостоятельных ликвидированных структурных подразделений создано два новых управления в составе Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины: Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики и Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Как ранее сообщалось, начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк неоднократно конфликтовал с генпрокурором Юрием Луценко и получал официальные выговоры. Он заявлял, что руководству прокуратуры не нравятся сотрудники, которые действуют по закону.