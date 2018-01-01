Американская фитнес-модель похвасталась снимком в бикини

Фото девушки в соцсети собрало сотни тысяч лайков.

Ана Чери позировала в бикини instagram.com/anacheri

Известная американская фитнес-модель Ана Чери выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в бикини.

Снимок был сделан на одном из пляжей Багамских островов, менее чем за сутки он собрал свыше 240 тысяч лайков, говорится на странице девушки в Instagram.

На фото манекенщица запечатлена стоящей в воде, с эротично прищуренными глазами и приоткрытым ртом.

Ана Чери позировала в бикини instagram.com/anacheri

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.

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