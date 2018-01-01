Ани Лорак показала фото со своей любимой подругой

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал десятки тысяч лайков.
Снимок исполнительница разместила на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.
"Нашей дружбе более 20 лет. Моя любимая подруга... Как же я рада видеть тебя!", — подписала фото со спортсменкой артистка.
Напомним, Ани Лорак — крестная мать Каролины Нагорной, дочери Лилии Подкопаевой и бизнесмена Тимофея Нагорного. Ранее сообщалось, что певица сфотографировалась с пресс-секретарем президента России Владимира Путина — Дмитрием Песковым.