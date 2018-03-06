Ани Лорак засветилась в компании "правой руки" Путина

Украинская певица Ани Лорак сфотографировалась с пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым.

На снимке, который опубликован на странице rr_photo в Instagram видно, что также компанию им на фото составили певец Филип Киркоров, Полина Гагарина, и жена Пескова Татьяна Навка.

С правой рукой главы РФ артистка проводила время после премьеры своего шоу "Дива" в Москве.

Публикация от rr_photo (@rr_photo)Мар 4, 2018 в 8:44 PST

Ранее Ани Лорак похвасталась очередной наградой из России.