Ани Лорак засветилась в компании "правой руки" Путина

Украинская звезда позировала рядом с Дмитрием Песковым.
Украинская певица Ани Лорак сфотографировалась с пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым.
На снимке, который опубликован на странице rr_photo в Instagram видно, что также компанию им на фото составили певец Филип Киркоров, Полина Гагарина, и жена Пескова Татьяна Навка.
С правой рукой главы РФ артистка проводила время после премьеры своего шоу "Дива" в Москве.
Ранее Ани Лорак похвасталась очередной наградой из России.