Лорак и Лобода стали победительницами очередной российской премии

Украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода получили очередные награды в России. Артистки выступили на российской музыкальной премии канала "Жара" "ЖАРА MUSIC AWARDS", которая состоялась в воскресенье, 4 марта.

Достижения украинских исполнительниц выложили на странице в Instagram канала "Жара".

Так, Лорак победила в номинации "Певица года". А Лобода с песней "Случайная" получила премию в номинации "Песня года".

К слову, Лобода впервые появилась на публике после слухов о том, что она беременна от солиста группы Rammstein.