"Бедный, бедный страус". Ани Лорак покрасовалась в "мохнатом" платье, фото

Снимок певицы в соцсети собрал свыше 40 тысяч лайков.

Ани Лорак позировала в "мохнатом" платье instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Интернет фотографии, на которых запечатлена в коротком "мохнатом" черном платье.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 16 часов они собрали более 44 тысяч лайков.

"Жизнь полна невероятными красками. Нарисуй свою лучшую картину!", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Где же вы столько страусиных перьев стырили? Бедный, бедный страус", — написала sunny___alina. "Необыкновенная! Самая талантливая… горжусь", — отметил ozgured. "Неужели нельзя побриться", — пошутил al_ki_love.

Ани Лорак позировала в "мохнатом" платье instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам певицы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".

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