"Речь идет о миллионах долларов". Ани Лорак пожаловалась, что влезла в огромные долги

Опальная украинская певица Ани Лорак призналась, что из-за нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги. Подготовка к шоу проходила в Украинее, а на гастроли с ней певица поехала в Беларусь и Россию.

По ее словам, шоу "Дива" обошлось примерно в 5 миллионов долларов. Для реализации задумки понадобилось более 210 тонн оборудования, сцена-трансформер, порядка 500 кинетических подвесов для создания трюков в воздухе, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и около 3 часов живого звука.

"Оно стоит столько, что я сейчас в долгах. И отрабатывать его буду ближайших пару лет точно. Цифры мы еще до конца не знаем, потому что рассчитались не со всеми подрядчиками, мы еще собираем счета. Речь идет о миллионах долларов", — цитирует исполнительницу сайт Clutch.

Лорак отказалась называть точную цифру, но добавила, что потратила около 5 миллионов долларов. Певица заявила, что несмотря на финансовые трудности, продолжит гастролировать.