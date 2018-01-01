Большой "беременный животик". Ксения Собчак поделилась снимком в купальнике

Фото экс-кандидата в президенты РФ в соцсети собрало десятки тысяч лайков.

Ксения Собчак показала фото в купальнике, на котором виден ее большой "беременный животик" instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в купальнике, на фото виден ее большой "беременный животик".

Снимок политик опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где и когда он был сделан.

На фото запечатлено, как ведущая поливает себя водой, менее чем за сутки оно собрало свыше 68 тысяч лайков.

"Совсем недавно было так! А вчера был День воды (22 марта — Ред.)!", — подписала снимок экс-кандидат в президенты.

Ксения Собчак показала фото в купальнике, на котором виден ее большой "беременный животик" instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, Ксения Собчак замужем за российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом, у супругов есть общий сын Платон, 2016 года рождения. В марте 2018-го появились слухи, что политик беременна во второй раз, но ее пресс-секретарь опровергла домыслы.