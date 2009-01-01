Брэду Питту приписали роман с принцессой Монако

Актер и представительница королевской семьи были неразлучны на благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе.

Брэд Питт Reuters

Появились слухи, что американский актер Брэд Питт закрутил роман с монакской принцессой, журналисткой и бизнесвумен Шарлоттой Казираги.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Sun.

По данным агентства, представитель звезды уже назвал информацию о возможных отношениях артиста с претенденткой на трон "абсолютная ложь".

"Основанием для новых слухов об актере и принцессе стало то, что Питт появился в компании Шарлотты на благотворительном мероприятии LACMA Art Gala в Лос-Анджелесе, в ходе которого представительница королевской семьи и Питт не разлучались", — говорится в статье.

Напомним, в сентябре 2016 года стало известно, что Брэд Питт и голливудская актриса Анджелина Джоли разводятся. Позже адвокат артистки сказал, что это она подала заявление на развод "для благополучия семьи".