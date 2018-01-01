Дмитрий Маликов рассказал, как в пьяном бреду избил свою супругу

Артист в компании друзей отмечал свой день рождения.

В браке супруги состоят уже более 20 лет elenamalikova/instagram

Российский певец Дмитрий Маликов в студии программы "Судьба человека" признался, что однажды, будучи пьяным, избил свою жену Елену, в браке с которой он состоит уже более 20 лет.

Артист вернулся поздно вечером домой навеселе, что не понравилось его жене, сообщает StarHit.

"Приезжаю с работы, время - первый час ночи, Димы нет, телефон молчит. Час, два, три, он не приходит. Вдруг наконец приезжает муж, выходит из машины, точнее, его водитель выносит ... Весь в блестках, губной помаде. Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня ..." - вспоминала Елена в мемуарах,

Маликов в ответ на это сказал, что был сильно пьян, почти не помнил происходящего и не соображал что делает.

"Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Елена - мудрый человек. Я ей сказал: "Ну, бывает такое, извини". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются", - прокомментировал ситуацию Маликов.

После неприятного инцидента супруги помирились.

Ранее Дмитрий Маликов удивил фанатов новым видео.